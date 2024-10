Viiendat krimiromaani esitlenud Ain Kütt teeb oma raamatute põhjal vändatud teleseriaalis ka ise pisirolli

Kui RMK Sagadi mõisa muuseumi juht Ain Kütt oma esimese ajaloolise krimiromaaniga "Risti soldati mõistatus" avalikkuse ette tuli, ei osatud esialgu suurt midagi arvata. Algaja kirjanik ja tema romaan said küll kiita, aga vaevalt et autor isegi oskas arvata, et tema romaanide põhjal hakatakse tootma teleseriaali ja et viienda raamatu "Kadunud sõrmuse mõistatus" esitlusele tuleb Sagadisse nii palju rahvast, et osa neist pidi kirjanikku kuulama lausa koridorist.