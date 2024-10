Birofiilid vahetasid Kadrinas oma varandust ja mõtteid

Birofiilid on tegelased, kes kollektsioneerivad kõikvõimalikku õllenodi – korkidest alates ja läikivate neoonreklaamideni välja. Nende vahele jäävad etiketid, alused, pudelid, kannud, kirjandus ja muidugi teadmised ja muljed, mida sarnastel kokkutulekutel siis jagatakse. Näiteks stiilis "Viljandi Vaadimehe "kunstiseerias" on tegelikult seitse etiketti, aga mul on kogus ainult kuus. Ma olen seitsmendat näinud, aga see libises käest ära ja ei tea ka, kust enam saab."

Klubi Baltic juhatusse kuuluv Ülo Kais Kadrinast, kes oli ka kokkutuleku korraldaja, tõdes, et rahvast on sellistel üritustel aastatega vähemaks jäänud. "Noori huvilisi ei tule enam kahjuks peale," märkis ta. "Samas asju, mida koguda, on rohkem kui kunagi varem. Palju on käsitööõlletootjaid, palju on niinimetatud eriõllesid, mida toodeti või toodetakse väikepartiina vaid ühele kõrtsile, ürituse tähistamiseks, tähtpäevadeks."