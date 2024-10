Uue olümpiaala esimeste Eesti meistrivõistluste finaal osutus Rakvere meeste siseasjaks

Uut olümpiaala kiirusronimist on Eestis ka varem harrastatud, kuid seda osana Eesti kaljuronimise karikasarjast. Ala harrastajaid Eestis jagub, kuid rahvusvahelise tasemeni on veel üksjagu minna. Alates sellest, et "olümpiarada" siinkandis polegi – Rakveres asuv Baltikumi ainus korralikum kiirronimissein on kolme "kivi" ja kolme meetri jagu lühem, kui rahvusvahelised reeglid ette näevad.