Mirt kuulub pulma ja grillipeole

Harilik mirt, mida nimetatakse ka mürdiks, on igihaljas põõsas või väike puu, millel on pisikesed läikivad lehed, tillukesed tähekujulised õied ja enamasti sinakasmustad marjad, kuid olemas on ka merevaigukarva marjadega mirdisort, mida võib looduslikult leida nii Euroopast, Aasiast kui ka Põhja-Ameerika lähistroopilises osast, ning tihtilugu kaunistavad elumajade ümbrust omapäraseks trimmitud mirdihekid.