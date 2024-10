Tuntud näitleja külastas Sõmerul kodutütarde sügislaagrit

Laagri teisel päeval võis juba näha olukorda, kus ühest piirkonnast tulnud noored olid mänguhoos hoopis teise kandi lastega. "Hea oskus tulevikuks, kus kiire kohanemine kindlasti kasuks tuleb," ütles Laubholts ja lisas, et arutasid lastega, kui erinev on ööbimine üheskoos klassiruumis sellest, kui saab kodus magada. "Leidsime, et kui laagrikeskkonnas magamine võimalik on, saab tulevikus julgemalt selliseid väljakutseid vastu võtta," sõnas noorteinstruktor.