Viru vangla töö vaimutervise vallas pälvis tunnustuse

"Vanglateenistuses peame töötajate vaimse ja füüsilise tervise toetamist oluliseks, sest usume, et heaolu on tõhusa ja jätkusuutliku töö aluseks. Selleks oleme loonud väärtuspakkumise, mille raames toetame ametnike tervist, tööõnne, tasakaalu töö- ja eraelu vahel ning ka õppimist ja arengut. Samuti väärtustame märkamist ja tunnustamist," rääkis personalijuhi ülesannetes Evelin Stamm.

Vaimse tervise portaal peaasi.ee annab märgise välja kord aastas ülemaailmsel vaimse tervise päeval ning sellega tunnustatakse neid organisatsioone, kes väärtustavad oma töötajate vaimset heaolu ning teevad teadlikke samme selleks, et inimeste vaimne tervis oleks tööl hoitud.

Veel on portaali välja antava märgise mõte anda organisatsioonidele selge võimalus oma töökeskkond üle vaadata ja mõtestada just vaimse tervise heaolu seisukohalt. Märgise taotlemisel on võimalik saavutada neli taset: tärkaja, pronkstase, hõbetase ja kuldtase.