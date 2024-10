Rakvere kultuurifestivali lõppkontserti sisustab puhkpillimuusika

Lisaks Rakvere Linnaorkestrile, mida juhatab Mart Aus, on publiku ees puhkpilliansambel Brassical, mis on ka osaliselt virumaise taustaga. Trompetist Mihkel Kallip on pärit Aseri lähistelt, sellest sügisest on ta ka Rakvere muusikakooli õpetaja. Teised liikmed on Enri Remmelgas (tuuba), Margus Toompere (tromboon) ja Rene Laur (saksofon, trummid).