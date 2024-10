Arvamus Kes vastutab ettevõttes küberturvalisuse eest?

On hinnatud, et ülemaailmsed küberkuritegevuse kahjukulud kasvavad järgmise kolme aasta jooksul 15 protsenti aastas, ulatudes 2025. aastaks 10,5 triljoni USA dollarini aastas. Need suured numbrid peaksid äratama tähelepanu kõikjal, eelkõige ettevõtetes, kus kaotada on kõige rohkem.