Politseimuuseumi patrullbuss suundus päästeametnike väljaõppesse

Septembri lõpus jõudis politseimuuseumisse uue eksponaadina 2017. aasta Mercedes-Benz mikrobuss ja külastajatele aastate jooksul tuttavaks saanud 2003. aasta Fiat Ducatole tuli uus rakendus leida. Üheskoos politsei- ja piirivalveameti koostööpartneritega leiti, et vääriline koht endisele patrullbussile on sisekaitseakadeemia Väike-Maarja õppekeskuses. Buss võetakse kasutusse päästeametnike õppetegevuses, näiteks saavad kadetid harjutada kongist päästmist.

Eesti Politseimuuseumi direktor Andrus Eesmaa kommenteeris, et Fiatiga on muuseumis ette tulnud mitmeid sekeldusi. "Bussiga on olnud juhtumisi küll – kahel korral on jäänud noormehed bussi kinni. Ühel juhul kutsusid poisid endale politsei, kes nad välja päästis. Teisel korral muukisime juba ise uksed lahti ja aitasime nad vabadusse." Eeskujulikult muuseumi teeninud endine patrullbuss aga tehnoülevaatuselt enam läbi ei saaks.