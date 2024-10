Rakvere linna kaasava eelarve toel valmis reaalkooli kõrvale madalseiklusrada

Linnapea Triin Varek avaldas heameelt, et kaasava eelarvega seonduvalt mõeldakse liikumisele ja noortele ning piirkondadele, kus võiks väliseid tegevusi rohkem olla. "Loodan, et ka see valik rõõmustab paljusid ning osatakse ka loodut hoida," sõnas linnajuht.

"Just elementide mitmekesisus sai ehitaja valikul otsustavaks, sest raja maksumus 29 988 € mahtus täpselt kaasava eelarve sisse. Olles ise esimesena proovinud mõnda rada läbida, võin öelda, et lihtsalt läbi jooksmisega küll tegu ei ole," kõneles Kärmik ja lisas, et kokku 108 meetrit radasid lubab igaühel teha valikuid vastavalt enda võimetele. Kuna radade kõrgus maapinnast on 60 cm, siis pehmele männikooremultšile kukkumisest pole ka ohtu. Küll ei soovita Kärmik atraktsioonidele minna kogukatel pereisadel, kel kaalu juba üle 100 kilogrammi.