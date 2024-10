Viru-Nigula vald soovib pargitatraga võitlema hakata

Viru-Nigula valla keskkonnaspetsialist Sven Otsmaa rääkis, et praegu on vallas kaardistatud 12 pargitatra kasvukohta kokku väga ligikaudselt 1500 ruutmeetril. "See taim näeb võrreldes sosnovski karuputkega süütu välja, aga ta kasvab ning suurendab oma areaali väga intensiivselt ning surub kohalikud taimed välja," lausus ta. "Tegelema peab temaga kindlasti."

Keskkonnaameti loodushoiutööde büroo juhataja Eike Tammekänd kõneles, et pargitatrad (neid on mitu sarnast liiki – toim) on endiselt populaarsed iluaiataimed, mis on levinud peamiselt eraaedades. "Järjest enam teatatakse pargitatardest ka looduses, kuhu nad jõuavad peamiselt prügi ja aiajäätmete ladestamise kohtadest," lausus ta. "Pargitatar kasvab kõikjal Eestis ning iga kasvukoht on probleem, kuna pargitatra tõrje on väga raske ja iga kasvukoht võib valesti käsitsemisel tekitada uue kasvukoha, kui viia värsked varred ja risoomijupid koos mullaga mujale."