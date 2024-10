Repliik: 65 aastat ja 1 kuu

Tahaks loota, et meditsiin, sotsiaalteenused ja ühiskond tervikuna arenevad samas tempos, nagu liigub tõusvas joones pensioniiga. Tänu teaduse arengule võib ju olla, et inimene on igati töövõimeline veel ka 70-aastaselt, kuid kas ühiskond on valmis aktsepteerima seda, et maailm ei kuulu vaid noortele.