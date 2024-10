Kutsekool on jälle cool

Kui ma uutmise ajal keskkoolis käisin, oli see komponent täiesti olemas: iga nädal möödus üks päev õppetootmiskombinaadis (ÕTK), kus sai valida autoõpetuse, arvutiõpetuse ja masinakirja vahel. Enamik klassivendi valis esimese, et saada riigi kulul BC-kategooria juhiluba, kuid mõte krusaga GAZ-51 mööda linna tiirutamisest ajas mulle hirmu nahka. Kaks noormeest eelistas monokroomse (rohelise) monitoriga Yamaha peal BASIC-keeles algelisi programmijuppe toksida. Peale minu tegi seda tulevane majandusteaduse doktor, kes tänaseks on manalas. Tagantjärele tundub, et tüdrukute tööks peetud masinakirjast oleks rohkem kasu olnud.