LV Mehhatroonika tahab Tapa linnas halumasinaid tootma hakata

Kroonipuu toodab küttepuid. «Seda, kuidas üks halumasin töötab, olime me ka varem näinud, aga me ei olnud selle peale mõelnud, et maailmast on selline toode puudu, mis küttepuud ilma inimeseta valmis teeks. Me panime tavalisele halumasinale andurid külge. Nüüd ta toodab automaatselt,» rääkis Lepiksaar.