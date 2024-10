Näitusevitriinides saab uudistada Tarbeklaasi tooteid ja meditsiiniinstrumente

Esimene vitriinnäitus «Tarbeklaasi tooteid erakogust 1950.–1970. aastatest» avati Kadrina valla raamatukogus ja seal on eksponeeritud esemeid erakogust. Vohnja raamatukogus on võimalik tutvuda põneva näitusega «Meditsiiniinstrumentide ilu», kus leidub süstlaid alates 1928. aastast Heiki Porvali erakogust.

Kadrina valla raamatukogu direktor Gerda Ansi ütles, et mõte vitriinkappidest küpses kaua ning nüüd on tumeda liistuga kapid viimaks kohale jõudnud, valge liistuga kappe, mis lähevad Hulja ja Kihlevere filiaali, veel oodatakse. «Tekkisid tarneraskused, aga loodame, et novembri jooksul saame need kätte, ja siis saab igal pool omanäolisi näitusi teha,» sõnas direktor. Ta lisas, et vitriinkapid soetati raamatukogu eelarvest ning liistude värv valiti ruumide sisekujunduse järgi.