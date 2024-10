«RT vestleb» keskendub Juhan Liivile helis ja liikuvates piltides

Ardo Ran Varrese heliinstallatsiooni «Juhan Liivi heliilm» kuuluva büsti autor on Vanemuise teatri butafoor Terje Kiho­ ja büsti tarvis on näomulaaži andnud Rakvere teatri lavastuses «Liivad» Juhan Liivi kehastanud Velvo Väli. Teose valmimisest räägivad Ardo Ran Varres ja Velvo Väli.

Alice Siil rääkis, et käis viis aastat Rakvere Linnanoorte Näitetrupis ja veetis pea kogu oma vaba aja teatrimajas kas näiteka tundides, kohvikus või saalis etendusi vaadates. «Hiljem, kui avati kinomaja, siis olin ka seal sage külaline. Rakveresse jõudis palju eriilmelist kultuuri, mida õhinaga sisse ahmisin, ja tänu sellele leidus minus ilmselt piisavalt julgust, et lavaka katsetele minna. Lavakunstikooli lõpetasin sel kevadel ja asusin uuest hooajast näitlejana tööle Noorsooteatrisse. Rakveres käin pealinna kiire elu kõrvalt vähe ja seda enam olen õnnelik, et on põhjust jälle külla sõita,» rääkis näitleja.

Ardo Ran Varreses on ühendatud muusik, näitleja, helilooja, helirežissöör ja muusikaline kujundaja. Aastatel 1996–2001 töötas Varres Rakvere teatris näitlejana. Ta on kirjutanud originaalmuusikat kümnetele sõnalavastustele, dokumentaal- ja mängufilmidele, tunnustust on talle toonud helilooming nüüdistantsulavastustele. Ta on loonud lavalise ­serenaadi ­Artur Alliksaare tekstidele «Käidi ja külvati varjude seemneid, sest valgus hakkas võrsuma» (2016) ning A. H. Tammsaare romaa­nil põhineva ooperi «Põrgupõhja uus Vanapagan» (2022). Ardo Ran Varrese looming on laia amplu­aaga, ulatudes meeldejäävatest meloodiatest eksperimentaalsete heliväljadeni. Lisaks kasutab ta muusikalise algmaterjalina kõikvõimalikke helisalvestisi loodusest ja tehiskeskkonnast, töödeldes neid arvutiga.