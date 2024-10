Sügisene balletiõhtu ehk Mis paistab läbi peegli?

Rakvere tantsuteatri juht Mehis Saaber ütles, et iga sügisene balletiõhtu on olnud erineva lähenemisega ning selle aasta visioon oli tutvustada rohkemaid tantsustiile. «Lavale tuleb klassikat, kaasaegset tantsu, ka tangot ja rahvalike sugemetega tantsunumbreid,» rääkis Saaber. Traditsiooniks on kujunenud, et balletiõhtu teises pooles esietendub lühiballett.