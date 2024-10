Juhtkiri: sotsiaalmeedia abiga leitud lemmikud

Kui enne internetiajastut juhtus, et teave uusaastaööl paugutamise hirmus plehku pannud koerast, kes redutas tegelikult vaid mõne kilomeetri kaugusel, jõudis omanikuni – ja üldse tänu õnnelikule juhusele, et kellelgi oli natuke aimu, kelle loomaga võiks olla tegu – alles nädala pärast, siis nüüd on kiire leidmise võimalus tohutult suurem. Kõiki pauke ja muud, mis looma hirmutavad, pole võimalik elus välistada, samuti seda, et loom plehku pääseb, sestap on hea, kui kadumisest teada antakse, teisalt märgatakse ja märku antakse, kui pagejat on nähtud. See on üks kogukondliku hoolimise märke.