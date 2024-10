Vinni vallas Paasvere külas ründasid koerad öösel meest

Naabri koerad, kes olid mingil moel aiast välja pääsenud, jooksid mehele tee peal vastu Üks koertest hammustas meest jalast ning rünnakus said kahjustada ka mehe riided.

Rakvere politseijaoskonna juht Erkko Piirimägi rõhutas, et lahti pääsenud kodulooma tegude eest vastutab alati selle omanik. "Millisel hetkel saab ühest pealtnäha sõbralikust hulkuvast koerast ohtlik ründaja, on keeruline ennustada. Sellepärast peabki iga koer olenemata suurusest, tõust ja iseloomust olema kindlalt peremehe hoole all ja kontrollitult oma piiratud territooriumil," rääkis Piirimägi.