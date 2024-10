Kuidas säilitada usaldus kaugtööl oleva töötaja suhtes?

"Kontoris on tööandjal võimalik tagada töötajate ohutus ja luua optimaalne töökeskkond vastavalt kehtivatele töötervishoiu seadustele. Kodukontoris on see keerulisem. Tööandja ei näe, millises keskkonnas töötaja viibib, mistõttu on ka töötingimuste kontrollimine keeruline," ütles Pastarus ja lisas, et esmalt tuleb rõhuda sellele, et termin "kodukontor" on sõna, mis juba võiks näidata teatud ohumärke. "Kodukontori puhul tuleb arvestada, et töö tungib töötaja eraruumi, mis võib mõjutada tema eraelu ja vaimset tervist. Kui magamistoast saab koosolekuruum, siis tahes-tahtmata võib see mõjutada und just töömõtete tõttu."