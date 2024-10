Reedel algab meeste tervise kuu – sedakorda kätekõverduste väljakutsega

Pikema Sõpruse Päeva SA kampaania «Iga mees on tähtis!» algab seekord võimsalt, sest kätekõverduste väljakutses osalevad lisaks Eesti kaitseväe sõduritele veel ligi 100 meest. Kampaania toimub juba seitsmendat korda ning eelnenud aastate jooksul on 17 500 meest selle raames tervisekontrolli jõudnud. Korraldajad soovivad, et iga mees jõuaks vähemalt korra aastas tervisekontrolli ning mõtleks oma tervise peale ja väärtustaks seda.