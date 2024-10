Väärt koristusnipid: milline robottolmuimeja teeb korralikult tööd?

Üha populaarsemaks lähevad robottolmuimejad, millel on olemas kogumisjaam. See tähendab, et robot jõuab ühe «täiega» rohkem töötada. «Kogumisjaamadega masinad on tihtipeale ka hügieenilisemad, sest neis on suletud kotisüsteem, mis vähendab tolmu levikut õhus,» lisas Pennar.



Roboti organiseeritud trajektoor tagab, et kodu puhastatakse süstemaatiliselt, vähendades ala, mille tolmuimeja võib kogemata vahele jätta. Samuti on koristusaeg lühem. Juhuslikku trajektoori kasutav masin on aga reeglina odavam ning selle seadistamine on lihtsam – pane põrandale ja lülita sisse.



«Tubade kaardistamine on väga kasulik ka siis, kui kõiki tube ei ole vaja iga kord koristada. Näiteks saab markeerida ära, et mõnel korral koristaks robot ainult kööki ja söögituba või esikut,» rääkis koolitusjuht.



Robottolmuimejat on imelihtne juhtida nutitelefonist. Sinna ilmub täpne kaart koduplaanidega ning samuti on rakenduses roboti kaugjuhtimisvõimalus. Samuti on tolmuimejatesse lisandunud tehisarulahendusi. «Näiteks AI objektituvastus ning takistuste vältimine. Samuti tuvastab masin tänu tehisarule põrandatüübi ja suuremad plekid, et koristus oleks võimalikult efektiivne,» ütles Samsungi koolitusjuht.