Rakveres avati ilutoodete müügiladu

«Meil on väga palju ruumi arenguks. Kolisime oma ruumidesse, esimene suur muutus on loomulikult see, et ilutoodete kaubavalik on märgatavalt suurem, kui salongis on võimalik müüa,» kõneles Kersti Suve. Kaubavalikut tutvustades ütles Suve, et rikkaliku juuksehooldustoodete valiku kõrval pakutakse uues poes muid ilutooteid, aga ka aksessuaare, looduspuhtaid kodutooteid ning eraldi osakond on lastele, kus samuti peagi riiulid põnevate toodetega täienevad.