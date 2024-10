Postimees Grupp kasvatas digitellimuste arvu 27 protsenti

Postimees Grupi juhatuse esimehe Silver Soomre (pildil) sõnul oli majandusaasta müügitulu maht ootuspärane. «Printreklaamituru üldise languse ja finantsaasta teises pooles alanud majanduskeskkonna jahenemise kõrval on positiivne, et ettevõte on suutnud oma tulude mahtu hoida ning parandada seejuures oluliselt tegevuse kasumlikkust.»