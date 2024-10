Raha laenamine selle põletamiseks ei ole mõistlik

Kui vaadata kõikide Euroopa riikide pikema aja saavutusi, siis ei paista ka seal, et majandusse pumbatud laenuraha oleks taganud jõudsama majandusarengu ja suurendanud inimeste jõukust. Võtkem näiteks Taani, Hollandi ja Rootsi – ühed paremal järjel Euroopa Liidu maad, ent riiklik laenukoormus on seal üks madalamaid. Samas pole mitu Lõuna-Euroopa riiki kordades suuremat laenukoormust võrreldavaks majanduseduks konverteerida suutnud. Asjaolusid, mis mängu tulevad, on palju, aga kui otsida sellelt pildilt ühisnimetajat, on selleks järeldus, et riigi laenukoormuse tõus on tihti tõhusa majanduspoliitika puudumise tagajärg.