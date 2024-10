Tallinn alustab nutiseadmete vähendamist koolides

Viimased teadusuuringud kinnitavad, et kontrollimatu nutiseadmete kasutamine mõjub negatiivselt laste tervisele ja sotsiaalsetele suhetele. Tallinn hakkab koostöös Tallinna ülikooli hariduspsühholoogia keskuse teadlastega ja koolidega välja töötama ja katsetama metoodikat, mis aitaks tõhusalt vähendada liigset nutiseadmete kasutust.

Lisaks nutiseadmete kasutamise piiramisele koolis on vaja toetada lapsi ja peresid, et vähendada liigset nutiseadmete kasutust ka väljaspool kooli. Selleks et Tallinna koolid saaksid rakendada ühist teaduspõhist lähenemist, kujundab linn koos teadlaste ja koolidega metoodika, mis tugineb arengupsühholoogia põhimõtetele ning hariduse juhtimise parimatele praktikatele. Lahendust asutakse valitud koolides katsetama 2025. aastal.