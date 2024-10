Puust ja punaseks Vaata, mida pead teadma uuest aastast rakenduvast automaksust

Registreerimistasu mõjutab tulevasi ostuotsuseid

"Mootorsõidukimaksu osaks olevat registreerimistasu tuleb tasuda sõidukite liiklusregistrisse registreerimise eel, st registreerimiskande eelduseks on makstud registreerimistasu, mille eesmärk on mõjutada tulevasi autoostuotsuseid. Oluline nüanss on, et registreerimistasu valemis on CO 2 osakaal suurem võrreldes aastamaksuga, et soodustada vähem saastavate sõidukite ostmist. Registreerimistasu suurust hakkab mõjutama ka sõiduki vanus," kõneleb Rosenfeld.