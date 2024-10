Koerte rünnak Paasvere külas lõppes jalgratturi vigastuste ja pika haiguslehega

Ööl vastu 30. oktoobrit väntas Orumaa piimafarmist rattaga taas kodu poole, mis asub Paasvere külas Kurepesa talus. Öösel kella oli kahe ja kolme vahel ründasid teda Eha talu juures korraga kaks suurt koera. "Äkki, oh issand jumal. Ma mõtlesin, mis nüüd siis lahti on. Ma ei tea, kuidas nad sealt aiast välja said. Kas aed jäeti lahti või nad tõesti kaevasid end aia alt välja?" arutles mees.