Päästeameti inspektorid kontrollivad Virumaa kaubanduskeskuste tuleohutust

"Keskendume sellele, et kauba väljapanekul täidaks evakuatsioonivalgustus oma otstarvet, sest tihti katavad seda suured sildid või kõrgetele riiulitele ladustatud kaup. Samamoodi peavad kauplejad nii laoruumides kui ka müügipindadel arvestama, et kaup oleks seal ladustatud nii, et liikumisteed oleksid vabad," selgitas Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo nõunik Kairi Kuldmets.