Riik ehitab Narva jõe äärde patrulltee

Struuga loodusalal on kaitse all jõed ja ojad ning lamminiidud. Liikidest on seal esindatud saarmas, paksukojaline jõekarp, tõmmuujur, rohe-vesihobu, harilik tõugjas, harilik hink, harilik võldas, harilik vingerjas, jõesilm ja lõhe. Struuga linnualal on kaitse all sooräts ja rohunepp.