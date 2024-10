Sulgõrn lugu kõvade kaante vahel

Ma ei mäleta, millal ma viimati oleks teatris nutnud. Aga Rakvere teatris «Klaaslapse» etendusel nutsin, koguni nõnda, et pelgasin kaasvaatajaid häirida. Lugu Naisest (mängib Jaune Kimmel), kes soovib last saada ja sellega kannatuste teekonnale asub, ei puuduta mitte ainult neid, kes olnud samas olukorras, vaid kõiki, kes iial on tundnud, et võimust võtavad elusündmused, kus midagi suuremat otsustatakse meie eest, ja jääb üle vaid hetkhaaval elus püsida ja endale kaasa tunda.