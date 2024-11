Lisett pühendas laulu vanaemale

"Nuta-nuta, lapsuke. Nutt teritab südant," on lapsepõlvest saati Lisett Aasametsa (artistinimega Lisett) saatnud vanaema õpetussõnad. Sellest õpetusest ning sügavast igatsusest kadunud vanema vastu räägib ka Liseti täna ilmunud singel "Sparrows".

Laulu "Sparrows" taust ulatub Liseti lapsepõlvemälestustesse ja südame sügavustesse. Ka loo pealkirjas viidatud varblased (inglise keeles sparrows) on tähenduslikud. Nimelt lendas ühel suvehommikul varblane Liseti Tudu külas asuva lapsepõlvekodu aknast sisse, mis tundus eriskummalise hommikuäratusena ning ajendas teda selle tähendust otsima. "Paljudes vanarahva tarkustes peetakse just linde surmaendelisteks loomadeks. Ja paraku pidas toonane ettekuulutus ka paika," tõdes Lisett.

Produtsent Khani jaoks ei räägi "Sparrows" pelgalt ühe vanavanema ja lapselapse omavahelisest suhtest, vaid puudutab kuulajat oluliselt sügavamalt. "See laul peegeldab lapsepõlve maagia värve, lõhnasid ja helisid, mis sümboliseerivad inimest, kes pakkus meile lapsena turvatunnet ja soojust ning lasi meil olla meie ise. Ehkki see inimene on tänaseks füüsilisest maailmast lahkunud ja elab nüüd mälestustes, siis saadab tema loodud turvatunne meid melanhoolses võtmes edasi," kirjeldas Khan emotsiooni, mida Lisetiga koos loodud lugu temas tekitab.