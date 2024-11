Võhmuta karjääris saab veel 30 aastat lubjakivi kaevandada

Kaevandusala asub riigile kuuluval Võhmuta lubjakivikarjääri kinnistul, mis pakneb Võhmuta, Vajangu ja Järsi küla vahel. Mäeeraldise pindala on 15,6 hektarit. Tapa valla üldplaneeringu kohaselt ei jää see rohevõrgustiku alale. Lähimad elamud on mäeeraldise piirist ligikaudu 440 meetri kaugusel.