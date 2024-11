Kollektiivid registreerisid end laulu- ja tantsupeole

Lääne-Virumaa laulu- ja tantsupeokuraator, Eesti rahvakultuuri keskuse Lääne-Virumaa rahvakultuurispetsialist Mare Taar ütles, et aktiivne ettevalmistusperiood aastal 2025 toimuvaks laulu- ja tantsupeoks "Iseoma" on alanud ning registreerunud on 93 kollektiivi. "See on märkimisväärselt tore arv," sõnas kuraator. "Teeb rõõmu, et meil on nii palju lauljaid, tantsijaid ja pillimängijaid, kes soovivad pürgida laulu ja tantsupeole."