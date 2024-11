John Deere saabus koos Wihuriga Rakverre

Wihuri Agri, kes on John Deere‘i põllumajandustehnika ametlik esindaja Eestis, on kohapeal Tartus, Türil ja Jüris. Rakverre tulemiseks oli aeg nüüd küps.

"Virumaal on palju põllumajandusettevõtteid, kes on usaldanud John Deere‘i oma tehnikaparkidesse, nii et Wihuri laienemine Virumaale on loogiline samm koostöösidemete tugevdamiseks," ütles Wihuri tegevjuht Kristjan Ruusamäe. Avakõnes lausus ta kindlameelselt: "Teeme selle maja valmis ja suvel peame avapidu!"