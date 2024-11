Alustas Rakvere linna õpilasesinduse uus koosseis

Õpilasesinduse esimehe Lisandra Männi sõnul on linna õpilasesindus oluline selleks, et noorte hääl kajaks kaugemale ja kõvemini. "Sel aastal on Rakvere linna õpilasesinduses väga ambitsioonikad noored. Meil hakkas koostöö kohe esimesest koosolekust hästi sujuma ja juba on kirjas palju mõtteid selleks hooajaks. Näiteks tahaksime korraldada suve hakul koolidevahelise võrkpalliturniiri, sarnaselt eelnevate aastate korvpalli- ja jalgpalliturniiridele. KOV-i valimiste paiku on mõte korraldada debatte, et noored saaksid teadlikumaks valimiste teemal," kõneles Mänd.