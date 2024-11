Nädala kaja: tsaari ja ministri lihtne pea

Ta kirjutab oma FB-kontol: «Registreerimisel tuleb kinnitada Eesti suveräänsuse toetamist, Eesti põhiseaduse järgimist ning seda, et Venemaa on agressorriik.»

Ilusad sõnad, aga kus on palju räägitud demokraatia? Mitte et ma iseseisva riigi vastu oleks, aga mille poolest erineks lauselõpp «... Eesti põhiseaduse järgimist ning seda, et hääletan sotside poolt» eelmisest?

Kui pärast valimisi selgub, et mõni allakirjutanu on ikkagi putinist, mis siis saab? Tühistame valimistulemused? Kuidas? Meil on ju salajased valimised, me ei tea, kes kellele hääle andis. Kellelt me hääle ära võtame?