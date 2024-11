Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

Need ajad on ajalugu, millal Rakvere Meditsiiniline Kainestusmaja ainult mehi teenindas. Juulikuust alates on niisugune ebavõrdsus kaotatud ja naisterahvaid koheldakse ülalnimetatud asutuses täieõiguslike klientidena. Kui kristalselt aus olla, siis ei olnud naiste selline diskrimineerimine mitte millegagi õigustatud. Vahest ainult sobivate ruumide puudumisega. Nüüd on see viga kõrvaldatud. Kuigi reklaami pole tehtud, on külalisi olnud ka väljastpoolt rajooni. Näiteks pakuvad Kohtla-Järve rajooni daamid kohapealsetele päris tugevat konkurentsi. Mõnele on kalli hotelli mugavused ja mõnud olnud nii kondi järgi, et nad on juba kahel korral lasknud end sisse möllida. Seltskond on olnud võrdlemisi kirju: nii vallalised, lesed kui ka abielus, nii lastega kui lastetud, töökohata ja töökohaga, vaevu passi saanud ja pensioniealised. Kõige haritumal on seljataga keskkool, üks ainult ühe talve tarkust taga nõudnud.