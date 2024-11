Uudishimupäeval avanevad huvilistele muuseumihoidlate uksed

Uudishimupäeval avanevad ka Virumaa Muuseumide hoidlate uksed. Huvilisi oodatakse Rakverre tutvuma hoidlates leiduvaga aadressil Tallinna tn 3/1 (politseimuuseumi hoovis, sissepääs politseimuuseumi kassa kaudu). Päeval toimub kaks tasuta ringkäiku: kell 11 ja kell 13. Kuna hoidlates on vähe ruumi, on gruppide suuruseks kuni 10 inimest. Virumaa Muuseumid palub «uudishimutsejatel» end eelregistreerida kodulehel asuva vormi kaudu.

Samuti on ainult 17. novembril harukordne võimalus oma silmaga näha muuseumi kogudes hoiul olevaid Palmse mõisaga seotud Pahleni perekonna originaalesemeid, mis on huvitavaid radu pidi tee tagasi Eestisse leidnud. Kuna Pahlenid lahkusid Palmsest 1917. aastal koos suure osa varaga, on Palmse kogudes väga vähe perega seotud asju, see-eest käib iga esemega kaasas põnev kojujõudmislugu. Esimest korda saab Palmses näha suuremat osa teadaolevaid originaalesemeid. Mõisatuuri juhib Virumaa Muuseumide baltisaksa ajaloo teadur Susanna Murel, kes tutvustab nii perekond Pahleni ajalugu mõisas kui ka nende asju. Eraldi mainimist väärib viimane lisandus muuseumi kogudesse – Carl Magnus von der Pahleni portree, mille maalis 1856. aastal Alexander von der Kotzebue.