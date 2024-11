Pühakojas avaldub Arvo Pärdi armastuse valem 1 + 1 = 1

Arvo Pärdi keskuse toimetaja ja näituste kuraator Kai Kutman lausus, et on eriti tähenduslik, et näitus «Armastuse valem» jõudis Arvo Pärdi sünnilinnast Paidest tema lapsepõlvepaika Rakverre, kus sai alguse tema muusikaarmastus ja suur soov heliloojaks saada.