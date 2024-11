ERM-i näitus vaatleb ajalehe taaskasutuse viise

Nii võib pudelikork tasakaalustada laua, plastpudelit saab läbi torgata ja dušina kasutada ning padjaga tappa sääski. Mitmekülgsuse kuningas on kahtlemata ajaleht, mille võime end uuesti leiutada tundub olevat piiritu.

Ajaleht ei arvesta talle määratud elu lühiajalisust ja teda hoitakse enamikus kodudes alles mõne tulevase kasutusvõimaluse lootuses. Alati, kui vaja, tuleb see oma peidupaigast välja ning seda lõigutakse, volditakse, leotatakse, seotakse või väänatakse, et teenida eri eesmärke, nagu on kaunistamine, põletamine, isoleerimine, kuivatamine, iluprotseduuride tegemine, mängimine või puhastamine.