Ida-Virus avati uksed maitseseiklustele

Ida-Viru turismiklastri turundusjuhi Hanna Villbergi sõnul on maitseseiklus üks klastripartnerite lemmikutest ja enim oodatud kampaaniatest, sest see toob esile Ida-Virumaa elava toidukultuuri mitmekesisuse. «Armastus käib siiski kõhu kaudu ja rõõm on tõdeda, et meie piirkonnas on tasemel toidukohti ning kokad on julged eksperimenteerima. Kui oktoobrikuu algul koos Eesti toidumaailmast juba tuttavate Ragne Värgi ja Merilin Siimpojaga maitseseikluse testüritusel käisime, siis üllatasime oma taseme ja valikutega ka neid ja välja toodi just toidukohtade erisus ja nähti, et keegi lati alt läbi ei jookse,» kommenteeris Villberg.