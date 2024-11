Ilm kisub tormiseks ja lörtsiseks

Laupäeval (2.11) kaugeneb madalrõhkkond Venemaa keskaladele ja selle lääneserva mööda jätkub loodevoolus külma sissetung Läänemeremaadesse. Ajuti sajab lörtsi, sekka vihma (saju tõenäosus ~75%, Lõuna- ja Kesk-Eestis 25-50%). Loodetuul on tormine - ulatub puhanguti 18, saartel ja rannikul 25, öösel kuni 30 m/s. Õhutemperatuur langeb öösel sisemaal -1..+2°C-ni, rannikul jääb +5°C ümbrusse, päeval on 0..+5, rannikul kuni +7°C. Kohati on tugevaid lörtsihooge ja mõneks ajaks teedele kujunev kiht on libe, eriti suverehvidega sõites!