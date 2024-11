Täna selgub selleaastane aasta ettevõte

Lääne-Virumaal Rakvere vallas asuv Bauroc on Põhja-Euroopa ainus poorbetoontoodete valmistaja. Ettevõtte üks asutajatest Jazeps Paplavskis osales aktiivselt ettevõtte juhtimises kuni oma surmani 2023. aastal. Tema poeg Ivar Paplavskis on kaasasutaja ja nõukogu esimees. Kolmandast põlvkonnast on juhtimisse kaasatud Ivari pojad Ingvar ja Ingmar, kes vastutavad finantsanalüüside ja ESG poliitika väljatöötamise eest.