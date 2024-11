Tugev tuul suuremat kahju ei teinud

Keskkonnaagentuur prognoosib, et eeloleva nädala esimeses pooles annab tugev tuul järele. Kuigi ööl vastu esmaspäeva küündivad tuulepuhangud rannikul veel kuni 30 meetrini sekundis, hakkab ilm pärast seda vähehaaval siiski rahulikumaks muutuma.



Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Enne keskööd sajab mitmel pool vihma, Ida-Eestis ka lörtsi. Pärast keskööd sajuhood küll vähenevad, kuid kohati sajab siiski jätkuvalt vihma ja lörtsi ning Ida-Eestis tuleb sekka ka lund. Puhub loode- ja põhjatuul, öö hakul 8–14, puhanguti kuni 21, rannikul 14–20, puhanguti kuni 30 m/s. Pärast keskööd tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on -1 kuni +3, rannikul kuni +6 kraadi. Esmaspäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma, ennelõunal sekka ka lörtsi. Puhub loode- ja põhjatuul 4–10, puhanguti 13, rannikul 6–12, puhanguti kuni 18 m/s. Õhtu poole sisemaal tuul aegamisi nõrgeneb. Sooja on 2–6, saartel ja rannikul kuni 8 kraadi.

Teisipäeval öö hakul on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kuid pärast keskööd pilvisus tiheneb. Hommikupoole ööd jõuab Põhja-Eestisse vihmasadu, mis levib lõuna suunas. Ida-Eestis võib sekka tulla ka lörtsi ja lund. Puhub läänekaaretuul 2–8, puhanguti 11, rannikul 5–12, puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni +3, rannikul kuni 8+ kraadi. Hommikuks läheb mõnevõrra soojemaks. Teisipäeva päeval on üksikute selgimistega pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma, ennelõunal võib Ida-Eestis sekka tulla ka lörtsi. Õhtuks sajuvõimalus väheneb. Puhub loode- ja läänetuul 3–9, puhanguti 12, rannikul 5–12, puhanguti kuni 17 m/s. Õhtul pöördub tuul põhja ja nõrgeneb. Sooja on 3–8, Lääne-Eestis kuni 11 kraadi.

Kolmapäeva öösel on üksikute selgimistega pilves ilm. Kohati võib sadada vähest vihma. Öö hakul puhub põhja- ja loodetuul, pärast keskööd pöördub tuul läänekaarde kiirusega 1–7, rannikul kuni 9, puhanguti 12 m/s. Sooja on 1–6, rannikul kuni 9 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt läänetuul 4–11, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 7–11 kraadi.