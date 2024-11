Uuring Oma koduga on väga rahul vaid 12 protsenti Eesti elanikest

35 protsenti inimestest ütlesid, et neid häirib oma kodu juures enim ruumipuudus. Iga viies vastaja leidis, et tema kodu vajab liiga palju remonti, et seal end täna ja tulevikus hästi tunda. Sama suur hulk inimesi kurtis, et peavad pidevalt taluma naabrite juurest kostvat müra ning et kodu ülalpidamiskulud on liiga kõrged.