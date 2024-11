Päide motohuvilised korraldasid meeleoluka perepäeva

Perepäeva korraldas MTÜ Päide Motoklubi, mis MTÜ-na on alles päris noor: Mehis Nõmmik, üks neljast asutajaliikmest rääkis, et MTÜ loodi alles suvel, sest tundus, et nii on vanematel lihtsam toetada oma laste motohuvi. "Lapsed meil sõitsid niikuinii, aga seni ajasime asju niiöelda põlve otsas," rääkis Nõmmik.