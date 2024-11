Helmi Urbalu: "Nüüd on finiš. Ja algab uus sõit"

Seitseteist aastat on Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojal olnud oma nägu, reibas ja naerune. See on Helmi Urbalu nägu. Nüüd on pikaaegne juht, keda on tunnustatud mitme väärika auhinnaga, sealhulgas Rakvere Kroonimärgi ja Lääne-Virumaa kuldse vapimärgiga, otsustanud pensionile minna.