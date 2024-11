Nädalavahetusel tuli politseinikel rusikakangelasi taltsutada

Pühapäeval lõi 40-aastane mees Rakveres meelelahutusasutuses turvatöötajat, nii et too sai viga. Samal päeval löödi Vinni vallas korteris 20-aastast meest, too sai viga. Kundas lõi 40-aastane mees korteris oma elukaaslast, kes sai viga. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni. Kõikide juhtumite puhul alustas politsei uurimiseks kriminaalmenetlust.