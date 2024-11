Et oma vaim hoida virge ja selg sirge, on vaja pimedal ajal ise enda sees leek süüdata. Ettevalmistused mardi- ja kadrijooksuks pakuvad selleks suurepärast võimalust, kinnitab Eesti Folkloorinõukogu Lääne- Virumaa folkloorikuraator Sirli Vahula.

Miks ikkagi mardi- ja kadripäev kuidagi vinduvad, samal ajal kui Halloween õitseb.

Põhjuseid on mitmeid. Kõik, mis on pärit kusagilt mujalt on põnev ja kaasahaarav.